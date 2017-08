Son dernier lancer n’aura rien changé à l’affaire. En ne parvenant pas à améliorer ses 21,41 mètres réalisés à son deuxième essai, Tomáš Staněk a dû se contenter, dimanche, d’une place au pied du podium, à cinq centimètres du Croate Stipe Zunic (21,46 m), médaillé donc de bronze d’un concours remporté par le Néo-Zélandais Thomas Walsh avec 22,03 mètres. Pour espérer mieux, il aurait fallu que le Tchèque se rapproche davantage de son record personnel (22,01 m), qui est aussi depuis juin dernier le nouveau record de République tchèque. Au bout du compte, Tomáš Staněk était très déçu de ne pas être parvenu à se transcender lors de cette finale :

« C’est une quatrième place… Ce résultat confirme certes la hiérarchie mondiale de cette année, mais il me manque cinq centimètres… Ce n’est pas un mauvais résultat en soi, mais une quatrième place n’intéresse personne. Je sais bien que j’avais les moyens de faire mieux. C’est toujours rageant quand vous ne parvenez pas à donner tout ce qui est en vous le jour J. Aucun de mes lancers n’a été optimal, alors que des petits détails dans la technique peuvent vous faire gagner un demi-mètre. Malheureusement, cela n’a pas été le cas aujourd’hui. »

Toujours côté tchèque, la journée de dimanche a été marquée par la qualification sans problèmes de Barbora Špotáková pour la finale du lancer du javelot. Sur la piste londonienne où elle a sacrée en 2012, l’ancienne double championne olympique a assuré l’essentiel dès son deuxième essai à 64,32 m. Du coup, c’est avec de réelles chances de lutter pour une nouvelle médaille mondiale, après notamment celle d’or à Osaka en 2007, que Barbora Špotáková, pour ce qui sera peut-être le dernier grand rendez-vous de sa carrière à 36 ans, abordera la finale mardi soir :

« C’est vrai, je suis optimiste. Je pense être dans une forme excellente. Il y a encore quelques réglages à effectuer dans ma course d’élan, car tout n’a pas été parfait en qualifications. Ma priorité était de réaliser la limite pour la finale le plus rapidement possible, ce que j’ai réussi, mais avec un lancer qui techniquement n’était pas très bon. J’ai donc encore une marge de progression de ce côté-là et c’est qui me rend confiante pour la finale. »

Et puis en attendant l’entrée en piste, ce lundi, avec les séries du 400 mètres haies de Zuzana Hejnová, double tenante du titre et autre candidate tchèque à une médaille, retenons encore la 10e place d’Eliška Klučinová à l’heptathlon avec un total de 6313 points, loin donc de la nouvelle championne belge Nafi Thiam, ou encore la 14e place d’Eva Vrabcová Nývltová sur le marathon en 2h29’56’’. Un nouveau record personnel qui l’a certes laissée à 2’45’’ de Rose Chelimo, l’athlète d’origine kényane sacrée sous les couleurs du Bahreïn, mais qui a néanmoins fait d’Eva Vrabcová Nývltová la deuxième meilleure Européenne.