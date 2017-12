Radůza et ses nouveaux chants de Noël

« Nous allons vivre une belle et longue vie

Toi et moi et le fils de Dieu

Toi et moi et le fils de Dieu

Toi et moi et notre fils… »

Deux ans après son album Marathon, histoire d’un coureur sur le thème sombre de la guerre, Radůza, musicienne et parolière tchèque parmi les plus marquantes, a sorti, en septembre dernier, un nouvel album, autrement plus joyeux car entièrement consacré à Noël. Studna v poušti (Un Puits dans le désert), c’est le titre de cet album, comprend quatorze nouveaux chants de Noël, pour la plupart composés et écrits par l’artiste elle-même. Folâtres et inspirées du folklore tchèque pour certaines, plus fines et spirituelles pour d’autres, sans oublier quelques morceaux modernes et pop ou encore un quasi negro-spiritual, les chansons de Radůza racontent la naissance de Jésus-Christ, ainsi que l’amour entre Joseph et Marie, le rapport entre l’homme et Dieu ou encore différentes coutumes et traditions populaires.

« Il est un puits au bord d’une ville dans le désert.

Le soir, une fille arrive

puiser de l’eau fraîche.

Le vieux seau grince.

Quand son amoureux arrive avec le char,

elle lui verse de l’eau dans ses mains.

Cet homme, c’est saint Joseph.

Cette fille, c’est la Vierge Marie. »

Si écrire une ou plusieurs chansons consacrées à Noël est aujourd’hui devenu un passage quasi-obligatoire pour de nombreux musiciens tchèques, le résultat est toutefois souvent très mitigé. En renouant avec la longue tradition des chants de l’Avent et de Noël tchèques et étrangers, Radůza a néanmoins réussi à présenter son album avec goût sans tomber dans le pathos tout en mettant l’accent sur l’importance de la compréhension mutuelle et de l’amour. Souvent surnommée « la fille à l’accordéon », la chanteuse laisse son instrument de prédilection de côté pour cet album et chante guitare à la main, accompagnée certaines fois d’un orchestre symphonique, d’autres fois d’un chœur mixte ou d’enfants qui soulignent le caractère solennel de ces chants de Noël originaux.

« Saluons notre Seigneur

Notre berger est né

Tout le monde chante avec nous

Peu importe si tu le sais ou non

Alléluia, Jésus était lui aussi pauvre

Alléluia, de même qu’ici Gwen

Alléluia, il va être avec nous

Alléluia, il ne nous flanquera pas dehors »