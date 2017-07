Ce haut lieu de pèlerinage en République tchèque est également étroitement lié à l’histoire contemporaine du pays : c’est ici qu’a eu lieu, en juillet 1985, la première protestation massive contre le régime communiste depuis l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie à l’été 1968. C’est évidemment par Velehrad qu’est passé le pape Jean-Paul II lors de sa première visite en Tchécoslovaquie post-communiste en 1990.

Ce mercredi, une messe en l’honneur de Cyrille et Méthode est célébrée sur la cour de la basilique de Velehrad par le cardinal canadien Marc Ouellet et plusieurs évêques tchèques et étrangers, une messe qui est retransmise en direct par la télévision et la radio publiques. Plus tard dans la journée, la fête se poursuit par une messe dans la liturgie byzantine et slavonne, ainsi que par d’autres événements, dont la retranscription de la Bible, un projet lancé en 2005. Les messes de Velehrad constituent le point d’orgue d’un festival intitulé les Journées des gens de bonne volonté. Sa 18e édition a commencé à Velehrad ce mardi, par un concert qui a réuni la Philharmonie Bohuslav Martinů, la chanteuse Marie Rottrová, le groupe Slza ou encore l’ensemble morave Hradišťan, un habitué du festival depuis son lancement en l’an 2000.

L’édition 2017 des Journées des gens de bonne volonté propose un éventail de manifestations, dont une conférence sur les nouveaux défis de la famille aujourd’hui, une rencontre de personnes souffrant d’un handicap physique venues de République tchèque, d’Allemagne, d’Autriche, de Hongrie et de Slovaquie ou encore un programme culturel et sportif destiné aux jeunes. Les pèlerins pourront participer à une collecte destinée à financer la création des statues des saints Cyrille et Méthode pour le sanctuaire de Velehrad. Deux statues de pierre blanche, mesurant plus de deux mètres, devraient bientôt y être installées, en hommage aux missionnaires grecques de Salonique, envoyés en Grande Moravie en 863, par l’empereur byzantin Michel III et à l’initiative du prince Rostislav.