Cyrille, Méthode et la Messe glagolitique de Janáček

L’œuvre de Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves, a inspiré aussi la musique du XXe siècle. Le philosophe Cyrille et son frère Méthode, évêque de Sirmium en Pannonie, ont évangélisé, au IXe siècle, les peuples slaves qui vivaient en Europe centrale. C’est grâce à ces apôtres que s’est ouvert aux peuples d’Europe centrale l’accès à la culture byzantine et qu’a pu s’épanouir leur propre culture.