Bilan touristique 2016 : la Tchéquie, une destination de plus en plus attrayante

30-12-2016 15:01 | Alžběta Ruschková

En se baladant à travers le marché de Noël sur la place de la Vieille-Ville à Prague, on a presque l’impression de se trouver dans la tour de Babel. Plus que les Tchèques, on y rencontre des gens de nationalités très différentes, leurs langues, plus ou moins exotiques, résonnant de tous les côtés… Le nombre de touristes étrangers venant en République tchèque augmente en effet considérablement depuis plusieurs années. Selon les estimations, 2016 devrait de nouveau être une année record.

Depuis six ans, la République tchèque ne cesse d’engranger les records. En 2016, le nombre de touristes étrangers qui y ont passé au moins une nuit a de nouveau augmenté. Même si les statistiques officielles ne paraîtront qu’au printemps prochain, près de 9 millions de personnes auraient ainsi visité le pays au cours de l’année écoulée, soit une hausse de près de 7 % par rapport à l’année dernière, selon l’agence CzechTourism. Rien que pendant les trois premiers trimestres de l’année, ce secteur, qui constitue un des piliers majeurs de l’économie tchèque, a généré plus de 113 milliards de couronnes (environ 4 milliards d’euros) de recettes issues pour ce qui est des visiteurs étrangers, soit une croissance de 5 % sur un an. D’où venaient le plus souvent ces touristes ? Directrice de l’Institut du tourisme de l’agence CzechTourism, Markéta Vogelová répond :

« Les touristes allemands sont depuis longtemps les plus nombreux. Ils forment 20 % de tous les touristes étrangers en République tchèque. Ensuite, les nationalités les plus représentées ont bien changé ces dernières années. Pendant longtemps, les Russes ont occupé la deuxième place. Mais leur nombre baisse depuis deux ans et ils ont été remplacés par nos voisins. Donc, ce sont les Slovaques et les Polonais qui occupent cette année respectivement la deuxième et la troisième place. Les touristes venus des Etats-Unis arrivent en quatrième position. Ils représentent le seul marché d’outre-mer dans le top 5. Enfin, les Britanniques sont cinquièmes. Et puis, nous avons des marchés qui augmentent de manière dynamique, dont les Chinois, les touristes de la Corée du Sud, de Taïwan mais aussi par exemple d’Israël. »

A noter que ce sont justement les visiteurs chinois et ceux de la Corée du Sud qui auraient connu la hausse la plus importante au cours de cette année, grâce notamment à l’ouverture de différentes lignes aériennes.

Prague, la Mecque du tourisme tchèque

Bien que leur nombre augmente petit à petit, les Français ont représenté en 2016 seulement près de 3 % de tous les touristes étrangers en République tchèque, ce qui les place en dernière position du top 10. De même que les visiteurs venant d’autres pays, ils se rendent le plus souvent à Prague qui est la première destination touristique du pays. C’est d’ailleurs ce que confirme un micro-trottoir effectué par Radio Prague sur un marché de Noël dans le centre de la capitale tchèque :

« En fait, on reste seulement à Prague. On avait toujours eu envie de venir visiter Prague puisque l’on nous a toujours dit que c’était une très belle ville. L’architecture est magnifique, c’est sûr ! »

« Nous sommes arrivés pour les marchés de Noël de Prague. L’atmosphère ici est formidable, c’est une très belle ville, bien décorée, propre ! Nous sommes venus seulement pour Prague, avant-hier nous étions à Munich et nous retournons ensuite en France. »

« On est venu pour des raisons de travail et on en profite aussi pour visiter la ville. Mais on reste seulement à Prague. »

« On est venu pour les marchés de Noël de Prague. Et sa bière aussi. On est là pour quatre jours et on va rester à Prague même. C’est super beau ! Je ne pensais pas que la ville serait aussi belle que ça ! Je suis très agréablement surprise. »

Selon Patrick Beslon de l’agence Avantgarde Prague, une agence de voyages qui travaille notamment avec les touristes francophones, jusqu’à 95 % de ses clients n’ont visité que Prague durant leur séjour en Tchéquie :

« Les touristes francophones viennent à Prague en général pour faire ce que l’on appelle un ‘city break’. En moyenne, ils passent à Prague deux jours et demi ou trois jours, donc deux ou trois nuits. Il s’agit d’un petit séjour de dépaysement et ils viennent simplement pour se changer les idées et pour découvrir un petit peu la ville parce qu’ils ont entendu parler de Prague. Ils veulent donc découvrir le principal : la Vieille Ville, le quartier juif, le Château de Prague ou bien le quartier de Malá Strana qui n’est pas spécialement connu mais qui fait partie des quartiers historiques de la ville. Parfois, ils visitent aussi la Nouvelle Ville et les plus courageux ou ceux qui ont le plus de temps et qui veulent tout voir vont à Vyšehrad. Pour ceux qui sont intéressés par l’art de manière générale, il y a aussi le quartier de Holešovice où il y a quelques galeries, dont notamment le centre d’art contemporain DOX ou bien sûr le Palais des foires de la Galerie nationale. »

Les régions toujours dans l’ombre de la capitale

En ce qui concerne le reste du pays, on peut parler plutôt d’un tourisme frontalier de la part des Polonais, des Allemands ou des Autrichiens. Pourtant, d’après l’agence CzechTourism, le nombre de visiteurs internationaux qui se sont rendus dans les régions a également augmenté lors de l’année écoulée pour atteindre des chiffres record. En général, les plus visités ont été comme d’habitude les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, les villes d’eaux et les montagnes. Patrick Beslon poursuit :

« Dès que les gens font des séjours plus longs, donc de quatre, cinq, six jours, voire même plus, ils ont la possibilité de voir beaucoup plus de choses. Ils font des excursions hors de Prague, d’une demi-journée ou d’une journée, pour aller notamment à Karlštejn, à Kutná Hora, à Český Krumlov, à Karlovy Vary ou à la forteresse de Terezín, par exemple. »

Un pays sûr pour les Tchèques

Mais quand on dit tourisme en République tchèque, on ne peut pas se contenter de parler des visiteurs étrangers. De plus en plus de Tchèques s’aventurent dans d’autres villes et régions que les leurs pour découvrir leur patrie. Durant l’été 2016, quelque huit millions de personnes, soit 80 % de la population, ont voyagé à l’intérieur du pays. Selon l’Association du commerce et du tourisme, cette tendance s’explique entre autres par les craintes que susciteraient différentes attaques terroristes en Europe, mais aussi en Afrique du Nord ou en Turquie, des destinations jusqu’alors populaires auprès de nombreux Tchèques. La Tchéquie, au contraire, est considérée comme un pays sûr ; elle a même été déclarée le sixième pays le plus sûr au monde dans le classement « Global Peace Index » pour 2016. Markéta Vogelová :

« Les Tchèques représentent un groupe très important de touristes en République tchèque. Ils sont de plus en plus nombreux à voyager dans leur pays. Cette année, nous avons enregistré une hausse de près de 8 %. Les touristes tchèques ne veulent pas seulement découvrir d’autres lieux. Ils veulent avoir aussi des expériences nouvelles. Bien sûr, ils visitent des châteaux et différents monuments mais ils profitent toujours de leur voyage aussi pour connaître par exemple de nouvelles expériences gastronomiques ou pour essayer différentes activités. En général, ils visitent davantage les montagnes tchèques ou bien la région de la Moravie du Sud. Les Tchèques sont des touristes très actifs. En été, ils vont souvent dans les régions où on trouve des réseaux de pistes cyclables développés et en hiver, ils font du ski de fond. On peut donc dire qu’ils préfèrent les régions qui proposent des beautés naturelles et différentes activités dans la nature. »

Parmi les destinations les plus populaires des touristes tchèques, les châteaux et monuments gérés par l’Institut national du patrimoine (NPÚ) figurent en bonne place. Cette institution a vécu sa meilleure saison depuis la création de la République tchèque et s’est vu également décerner plusieurs récompenses. Les jardins de Kroměříž (Moravie) ont ainsi été déclarée la destination de l’année, alors que l’hôpital baroque de Kuks (Bohême du Nord) a enregistré la hausse de visiteurs la plus importante pour un monument tchèque.

Afin d’attirer un plus grand nombre de touristes tchèques, le NPÚ a en effet organisé, toute au long de l’année, différents événements culturels, dont notamment « L’année des Luxembourg », une série d’activités commémorant le 700e anniversaire de la naissance du roi de Bohême et empereur du Saint-Empire, Charles IV. Par ailleurs, une centaine de ces monuments ouvrent leurs portes également pour le dernier jour de 2016…