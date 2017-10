Isabelle Autissier, soudain seule à Prague

« Je ne pense pas l’avoir vécu, en tous les cas pas de la même façon que les héros du livre. Ce qui est en vrai en revanche, c’est que quand on est en mer – et ce que l’on soit seul ou au sein d’une petite communauté humaine comme un équipage -, on est loin des autres hommes et de leurs règles, et à la limite on peut se recréer ses propres règles à l’intérieur du bateau. On peut ainsi toucher l’importance d’avoir des règles tout en prenant conscience de leur côté parfois dérisoire. La réflexion porte alors sur le pourquoi d’un système plutôt qu’un autre. »

« La deuxième chose que je crois importante est que quand on est en mer, on est loin non seulement de la société des hommes, des côtes et des villes, tout en étant plongé dans l’élément naturel. Il n’y a alors pas d’autre horizon que les vagues, le ciel et quelques oiseaux ou baleines. »

Votre livre raconte aussi la relation entre une femme et un homme qui se retrouvent seuls sur une île. Et même s’ils sont amoureux, ils se découvrent l’un et l’autre face aux épreuves auxquelles ils sont confrontés. Cette solitude à deux est-elle différente de celle que l’on ressent et que l’on vit lorsque l’on est complétement seul ?

« Certainement pas. Même si on n’est que deux, il y a quand même un autre. Et nous nous mettons toujours en scène par rapport à l’autre, nous avons une façon d’exister pour le regard de l’autre, y compris contre si on veut s’y opposer. Deux personnes forment déjà une société en quelque sorte. En solitaire, ce n’est plus le cas, car je ne peux pas tricher avec moi-même. Je sais moi-même où j’en suis et il n’y a personne pour m’applaudir ou me contredire. Je n’ai que mon propre regard et ce que je vis. Ce sont donc deux choses différentes. »

« Ce qui m’a intéressée dans l’histoire de ce couple, c’est que je voulais partir d’une relation extrêmement forte. Il s’agit donc de deux personnes qui s’aiment foncièrement et d’observer comment leur relation va petit à petit se déliter et se décharner sous les coups de boutoir de la réalité, de la souffrance, de la peur et de l’angoisse de l’avenir. Peu à peu apparait alors le dilemme, surtout pour Louise, entre le ‘je reste, je me sacrifie pour lui qui va mal’ et le ‘j’essaie de sauver ma peau et d’aller chercher un hypothétique secours’. Au fond, c’est de l’instinct de survie dont il retourne. »

« Je fais choisir un des deux chemins à Louise, mais je n’en tire pas une philosophie générale. Je ne sais si les lecteurs du roman s’interrogent sur ce qu’ils feraient à la place de Louise, mais je pense de toute façon qu’ils seraient incapables de le dire, tout comme nous serions incapables de nous prononcer sur beaucoup d’autres choix à faire dans la vie tant que nous n’y sommes pas confrontés concrètement et réellement aux situations. Chaque être humain peut avoir une réponse différente. Il y a des gens qui ont été capables de mourir par exemple pour préserver la vie de proches, comme il y en a d’autres chez lesquels au contraire l’instinct de survie a été le plus fort et qui ont accepté d’abandonner sur leur chemin d’autres êtres. »

« Je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. Je dis simplement que c’est une question forte que nous pouvons d’ailleurs retrouver, même si peut-être de manière moins aigue, dans différentes situations de la vie. Par exemple, jusqu’où vais-je m’opposer à une justice si j’ai peur d’être moi-même mise en cause ? Ce type de questions se pose aussi concrètement. »

Pensez-vous que c’est cette question de confiance qui interpelle le lecteur ? Aujourd’hui par exemple, vous êtes à Prague pour la traduction de votre livre en tchèque, dans un pays où la majorité des gens ne connaissent la mer qu’à travers leurs vacances sur les bords de l’Adriatique ou de la Méditerranée et ne connaissent pas Isabelle Autissier…

« Tout d’abord, je ne pense que ce n’est pas du tout la peine de savoir que j’ai eu une vie de navigatrice pour lire ce livre, et je pense qu’il y a une forme de parabole dans ce roman. Les romans ne veulent pas toujours seulement raconter des histoires, ou donner des préceptes, des conseils sur une situation précise. Un roman pour moi, il renvoie à une communauté de pensée, d’émotions… »

Si vous écrivez un roman d’amour, vous pensez que tout le monde va le comprendre parce que tout le monde a été à un moment donné, amoureux ou amoureuse. A un moment donné il y a donc un côté parabole, ce n’est pas seulement l’histoire que je raconte qui est important, c’est aussi ce qu’elle renvoie chez chacun d’entre nous et qui peut faire sens. »

En quoi vos deux Robinson sont-ils différents des autres Robinson de la littérature ? Mis à part que vous les placez dans un environnement moderne…

« … Et qu’ils sont sur une île froide, il n’y en a pas beaucoup. Et je ne connais pas beaucoup de littérature de Robinson en couple. Il y a eu des Robinson en solitaire, quelques histoires de groupe, mais, bizarrement d’ailleurs, pas de couples ! J’ai un peu tourné autour de l’idée, puis ça m’a paru évident que le couple était, du point de vue du ressort romanesque, très fort. Et cela avait également du sens vis-à-vis de l’interrogation sur les couples que nous formons nous-mêmes en société. »

Justement, c’est un couple, un homme et une femme, et vous faites le choix en tant qu’auteur de faire survivre la femme. Pourquoi ?

« Alors on m’a dit que c’était un roman féministe, je ne l’ai pas écris pour ça ; mais pourquoi pas ? Ça ne me dérange pas. Je pense quand même profondément, que ce dénouement m’a paru plus naturel parce que globalement, les femmes sont plus résilientes. Pourquoi ? Parce que la vie est plus dure. C’est plus compliqué, y compris dans nos sociétés évoluées de faire ce qu’on veut en tant que femme, et d’être connue en tant que femme. Et je ne parle même pas de l’Arabie Saoudite hein… »

« Donc je pense que dans des situations comme ça, elles sont plus résistantes. Et puis du point de vue du roman, le contraire aurait presque été plus attendu ! L’homme est plus costaud, censé être plus décidé, agressif, et il doit savoir se débrouiller mieux en milieu naturel. Et au final, c’est le personnage un peu menu, fragile… et c’est elle qui s’en tire mieux. »

L’histoire aurait-elle été différente, au-delà de la situation amoureuse, si nous avions été en présence de deux hommes ou de deux femmes ?

« Très certainement cela aurait été différent. D’abord parce que peut-être qu’il y aurait eu assez vite une certaine formes de rivalité, aussi bien pour deux hommes que pour deux femmes. La solidarité ne serait pas bâtie de la même façon, il y aurait peut-être eu une forme d’empathie, mais surement très différente. On peut imaginer aussi que ces personnages n’auraient peut-être pas pu cohabiter…et se seraient éloignés chacun de leurs côtés. »

Votre style d’écriture pourrait être qualifié ‘d’efficace’ : des phrases courtes, qui vont à l’essentiel… L’histoire se déroule assez vite, c’est un livre que l’on lit en quelques heures. Etait-ce voulu par rapport à l’histoire de vos deux héros contraint eux aussi d’en revenir à l’essentiel ?

« C’est sans doute du surtout à mon style d’écriture. Mais c’est important pour moi que le style colle avec le rythme et type du récit. Je lis beaucoup, et je n’aime pas trop les écritures bavardes, où l’on se gargarise soit d’adjectifs dans tous les sens, soit de phrases qui paraissent très belles mais qui n’en finissent plus… On a l’impression que c’est fait pour, passez-moi l’expression, ‘pisser de la copie’. »

« C’est vrai que j’aime bien les écritures directes, et je crois qu’à l’idéal chaque phrase du roman devrait pouvoir exister pour elle-même. Elles doivent avoir une efficacité, une musicalité… Quand j’écris je me relis souvent à voix haute pour être raccord avec ce que je fais. Donc, effectivement, je crois qu’il y a un rapport entre le style et ce que l’on raconte. »