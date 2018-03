Ces Tchèques qui vivent à Casablanca

Renata Orlovská, bonjour. Depuis combien de temps vivez-vous à Casablanca ?

« Depuis douze ans déjà. »

Votre mari est marocain, donc vous l’avez suivi, n’est-ce pas ?

« Oui, nous nous sommes connus en France. Comme il est originaire de Casablanca, logiquement, nous sommes venus vivre ici, auprès de sa famille. »

Que faites-vous ici ?

« Pendant plusieurs années, je me suis occupée de notre fils, donc j’étais mère au foyer. Je me passionne pour tout ce qui est beauté et esthétique et comme je n’étais pas satisfaite des services d’onglerie proposés au Maroc, j’ai décidé, avec mon mari, d’ouvrir notre propre salon ici. Il y a cinq ans, nous avons réalisé ce projet. »

Les salons de ce type, sont-ils nombreux ici ?

« Oui, depuis quelques années. A Casablanca, on en trouve maintenant à chaque coin de rue, comme aux Etats-Unis. Par contre, il y a douze ans, on ne savait pas ce qu’était une onglerie au Maroc. A l’époque, c’étaient des coiffeurs qui faisaient les ongles, mais ils ne savaient pas vraiment comment s’y prendre. C’était vite fait, mal fait. A présent, la concurrence est grande. Nous, dans notre salon, nous essayons de faire de notre mieux pour satisfaire une clientèle qui est assez exigeante. Car les femmes marocaines veillent beaucoup à la beauté des mains et des pieds. »

Ont-elles les mêmes exigences et souhaits que les femmes tchèques, par exemple ?

« Au niveaux des ongles, j’ai remarqué une différence au niveau de la fantaisie. Dans notre salon au Maroc, nous faisons ‘la french’, le vernis rouge ou rose et c’est tout. Tandis que les Tchèques ont des ongles ‘de toutes les couleurs’, ce qui me plaît beaucoup. Mais nous avons aussi une clientèle internationale, car on parle l’arabe, le français et l’anglais dans notre salon. Les femmes américaines par exemple aiment venir chez nous, car elles ont du mal à se faire comprendre ailleurs. »

De quelle manière Casablanca et le Maroc ont-ils changé depuis douze ans ?

« Ça a beaucoup changé en termes de choix. C’est-à-dire qu’il y a douze ans de cela, il n’y avait pas de centres commerciaux, il n’y avait pas de choix au niveau de la nourriture. Je me rappelle très bien que quand je partais chaque mois en France, je partais avec une valise vide et je la remplissais en France avec des produits laitiers ou de la lessive par exemple. Il n’y avait pas le choix. Mais depuis douze ans cela a beaucoup changé et maintenant il y a un peu de tout ici. Ça a beaucoup changé en mieux. »

Vous plaisez-vous à Casablanca ? Est-ce une ville agréable à vivre ?

« Je dirais que Casablanca est une ville assez stressante avec la circulation des voitures. Les gens conduisent n’importe comment, c’est un peu la jungle. Ils ne respectent pas les règles du code de la route. Ils ne mettent pas de clignotant, ils klaxonnent à tout va. »

Conduisez-vous ?

« Je conduis mais c’est très stressant. Pour le moment, je n’ai pas de voiture. Pendant des années j’ai eu une voiture mais dès que je montais dedans j’étais déjà énervée. »

Quelle école fréquente votre fils ?

« J’ai un fils de onze ans. Mon fils va à l’école française. On est un peu obligés car il a la nationalité française. Les écoles marocaines n’ont pas un bon niveau. C’est-à-dire que si votre fils fait l’école française et qu’il part ensuite faire ses études en France il n’y a aucun problème, au contraire. Quand vous venez en France en ayant suivi les cours à l’école française au Maroc vous avez un très bon niveau même pour les standards français. Les professeurs sont très exigeants, la barre est placée très haut. C’est une école qui est assez chère donc on a intérêt que notre fils étudie bien car on paye beaucoup d’argent. C’est un investissement pour son avenir, donc c’est tout à fait logique. Mais les prix sont exagérés. »

Cela fait trois ans que le Tchèque Roman Trzaskalik, qui travaille pour le groupe Danone, vit à Casablanca, avec sa femme slovaque et leurs deux enfants qui y fréquentent une école américaine. On l’écoute :

« D’abord, la première chose qui m’a choqué ici au Maroc, c’est le nombre de gens pauvres, le nombre de gens dans la rue, dans les bidonvilles. C’est énorme. Ils vivent avec très peu. J’ai eu la chance de visiter pas mal d’appartements, de maisons marocaines et parfois c’est un peu choquant parce qu’on peut avoir une famille de sept, huit personnes qui vivent dans une seule pièce et qui vivent avec 1000 ou 1500 dirhams par mois. C’est une chose un peu difficile à accepter. La deuxième chose, peut-être un peu plus difficile, c’est le rapport au travail parce qu’ici il n’y a pas le même sens des responsabilités et des précisions que l’on peut connaître en République tchèque. Ça prend du temps, parfois c’est mal fait donc il faut refaire deux, trois, quatre fois et c’est fatigant. La troisième chose c’est qu’il y a beaucoup de bureaucratie avec les autorités, les sociétés pour l’eau et l’électricité et parfois c’est vraiment galère. »

Quels sont les côtés positifs de la mentalité marocaine ?

« Les gens sont agréables, bienveillants et amicaux. C’est assez facile de créer une relation rapidement. A chaque fois que l’on avait des difficultés ou que l’on était un peu perdu, les Marocains nous ont aidés que ce soit à Casa ou ailleurs dans les montagnes. Il y a toujours quelqu’un pour vous aider. Ça, c’est super agréable. »

Voyagez-vous dans le pays ?

« Beaucoup oui. On adore ça. Au début, on voyageait beaucoup parce qu’on voulait visiter donc on a fait quasiment la totalité du Maroc du nord au sud et d’est en ouest. Il nous reste deux, trois endroits mais qui sont prévus pour avril. »

Et comment est la vie à Casablanca en particulier ? Vous vous plaisez ici ?

« C’est une ville de business donc on ne visite pas Casablanca pour le tourisme, il n’y a pas grand-chose à faire. En même temps il y a tout : il y a de bonnes écoles, de bons hôpitaux, de bons restaurants, des activités pour les enfants et pour les adultes. Il y a des choses à faire donc on s’ennuie pas. »

Vous sentez-vous en sécurité ici ?

« Complètement. C’est un avantage du système qui est sous la surveillance de la police et de la police secrète qui gère bien. »