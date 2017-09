VTT - Mondiaux : Jaroslav Kulhavý décroche l'argent

Jaroslav Kulhavý est vice-champion du monde de cross-country pour la troisième fois de sa carrière. Aux Mondiaux organisés à Cairns, le coureur tchèque de 32 ans a terminé ce samedi à la seconde place, derrière le Suisse Nino Schurter, qui domine la discipline sans partage, et devant un autre Suisse, Thomas Litscher. Après la course, Nino Schurter a salué la performance de son rival tchèque : "C'était très dur. Jarda était très fort aujourd'hui et il a fait une course fantastique. Par chance, à la fin, il n'avait plus autant de peps que moi".

Champion olympique de cross-country à Londres en 2012, Jaroslav Kulhavý compte également déjà une médaille d'or en championnat du monde à son palmarès, obtenue en 2011.