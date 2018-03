VTT : Jaroslav Kulhavý remporte pour la troisième l'Epic Cape, l'une des courses les plus ardues

Le vététiste Jaroslav Kulhavý a remporté pour la troisième fois de sa carrière l'Epic Cape, une course à étapes sud-africaine réputée être l'une des plus difficiles au monde. Le Tchèque de 33 ans avait déjà gagné la compétition en 2013 et en 2015 en équipe avec le Suisse Christoph Sauser. Son compagnon de route pour cette édition était l'Américain Howard Grotts. La paire a terminé devant un duo composé d'un autre Tchèque en la personne de Kristián Hynek. Celui-ci était épaulé par l'Autrichien Alban Lakata.

La course s'est déroulée en sept jours pour une distance parcourue de 658 kilomètres et un dénivelé total de 13 500 mètres.