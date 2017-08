Volley-ball - Euro : la Tchéquie affrontera la France en huitièmes de finale

L’équipe masculine de République tchèque de volley-ball s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro organisé en Pologne malgré sa nette défaite, lundi soir à Szczecin, face à l'Italie (0-3). Les Tchèques étaient en fait quasiment assurés de participer au tableau final de la compétition avant même la rencontre. Le coach tchèque, Michal Nekola, était tout de même satisfait de la performance des siens. "On a très bien joué, avec un minimum d'erreurs, assez d'agressivité au service, on a renvoyé beaucoup de ballons en défense, et je pense que les garçons méritaient de remporter au moins un set pour leur combativité", a-t-il déclaré.

Avec deux défaites pour une victoire, la Reprezentace a accroché la troisième place du groupe B. Elle affrontera mercredi soir la France, seconde du groupe D.