Une quinzaine de représentants d’entreprises tchèques, actives dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie du bâtiment, se rendent ce mercredi en Irak. Ils accompagnent les vice-présidents des deux chambres du Parlement tchèque, respectivement Jan Bartošek et Miluše Horská, a annoncé la Chambre de commerce tchèque dans un communiqué. Les entreprises tchèques qui se consacrent à la rénovation des monuments historiques et à la modernisation des aéroports et des lignes ferroviaires sont également représentées dans cette délégation qui se rendra, d’ici le 1er août, successivement dans les villes de Bagdad, d’Erbil et de Sulaymaniya, tout cela avec l’objectif de revenir sur le marché irakien. En 2016, les exportations tchèques vers l’Irak ont atteint 3,1 milliards de couronnes (près de 119 millions d’euros).