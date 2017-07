C’est en rendant hommage aux victimes du feu nucléaire à Hiroshima que le Premier ministre tchèque a terminé, ce vendredi, son séjour officiel au Japon. Jeudi, à l’occasion de la visite de Bohuslav Sobotka à Kyoto, les représentants du Centre international de recherche clinique de Brno ont signé un accord de coopération avec leurs partenaires de la société Shimandzu, spécialisé dans l’instrumentation analytique et le diagnostic médical. La recherche sur les tumeurs cérébrales et les cancers plasmocytaires sera au cœur de leur collaboration. Un autre projet scientifique, axé sur la recherche dans le domaine de la cardiologie, réunira les chercheurs de Brno et les spécialistes du Tokyo Women’s Medical University.