Vingt-cinq ans depuis la signature de l’accord sur la partition de la Tchécoslovaquie

Vingt-cinq ans après la partition de la Tchécoslovaquie, la République tchèque et la Slovaquie entretiennent d’excellentes relations, selon le président tchèque Miloš Zeman. Le président s’est félicité de ces relations privilégiées et « fraternelles » à l’occasion de l’anniversaire de la signature de l’accord sur la transformation de la Tchécoslovaquie en deux Etats indépendants, le 26 août 1992, par les chefs des gouvernements tchèque et slovaque Václav Klaus et Vladimír Mečiar. Officiellement, la Tchécoslovaquie a cessé d’exister le 31 décembre 1992.

Le président Miloš Zeman, à l’époque député de l’Assemblée fédérale, a expliqué qu’au cours des négociations sur la partition, il avait avancé le projet de création de l’Union tchécoslovaque, à savoir d’une fédération de deux Etats disposant de budgets séparés. « Ce projet n’a finalement n’a finalement pas été accepté », a-t-il constaté.

Le chef de l’Etat s’est également réjoui de l’appartenance des deux pays à l’Union européenne qui favorise, selon lui, de bonnes relations bilatérales.