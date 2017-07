109 nouveaux cas de séropositivité ont été détectés en République tchèque au cours des cinq premiers mois de cette année. Depuis la mise en place du dépistage du virus VIH/sida dans le pays en 1985, un total d’un peu plus de 3 000 cas a été recensé. Parmi eux, la maladie s’est déclenchée chez 561 personnes, en grande majorité des hommes, et 268 y ont succombé. Les chiffres ont été communiqués, ce samedi, par le Laboratoire national de référence pour le sida. Ces dernières années, le nombre de nouveaux cas de séropositivité augmente régulièrement avec un nombre record de 286 en 2015. Ces chiffres prennent en compte également les étrangers vivant en République tchèque. Selon les spécialistes, cette tendance est due notamment au fait que les gens ont moins peur de la maladie et prennent moins de précautions pour se protéger.