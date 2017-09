Vendanges : les viticulteurs tchèques sont relativement optimistes

Alors que les vendanges battent leur plein en République tchèque, le volume de raisin récolté devrait être meilleur que l’année dernière, selon les premières estimations des viticulteurs.

Malgré le gel qui a sévi à deux reprises en avril et en mai a endommagé le vignoble de Moravie et plus généralement environ un quart de la fructification dans le pays, la Fédération des viticulteurs estime que le vin récolté permettra cette année la production de quelque 580 000 hectolitres de vin, soit 15 000 de plus que l’année dernière.

Environ 30% des vendanges ont déjà été réalisées, celles du sauvignon et du chardonnay sont en cours.