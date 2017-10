Une troisième victime tchèque de la tempête

La tempête qui s’est abattue, dimanche, sur l’Europe centrale a fait trois morts en République tchèque : un homme grièvement blessé par une chute d’arbre à Bělá pod Bezdězem, dans le nord du pays, a succombé à ses blessures ce lundi. Dimanche, des chutes d’arbres ont également tué une femme près de Třebíč (sud-est) et un homme à Jičín (nord-est).

Lundi, plus de 100 000 foyers étaient toujours privés d’électricité, alors que dimanche, leur nombre s’est élevé à 500 000, selon les distributeurs d'électricité ČEZ et E.ON. La circulation ferroviaire reste perturbée dans plusieurs régions tchèques, notamment en Bohême du Sud et dans les Hauteurs tchéco-moraves (Vysočina).

La tempête a balayé la République tchèque, l’Allemagne, la Pologne et l’Autriche, faisant plusieurs morts et d’importants dégâts.

Pour des raisons de sécurité, le Zoo de Prague et le Parc des expositions à Prague-Holešovice sont restés fermés au public ce lundi.