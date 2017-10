Une tempête a balayé la République tchèque, faisant deux morts et d'importants dégâts

Des centaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité ce dimanche, alors que des vents d'une extrême violence ont touché l'ensemble du territoire tchèque, en particulier le nord et l'ouest du pays où la tempête a causé les plus grands dégâts.

La société ČEZ, principal distributeur d'électricité en République tchèque, a déclaré l'état de calamité dans sept régions. Au sommet du mont Sněžka, point culminant de la République tchèque à 1.602 mètres, le vent a soufflé à 180 km/h, tandis que des rafales de vent ont atteint 118 km/h à Prague et 130 km/h à Ústí nad Labem (Bohême du Nord).

Une femme et un homme ont été tués par la chute d'arbres près de Třebíč, dans la région de Vysočina (centre) et à Jičín (Bohême de l'Est). La tempête a compliqué la circulation : plusieurs routes sont fermées notamment dans la région de Liberec, en Bohême du Nord. Certains tronçons de lignes de chemins de fer étaient fermés à cause de la chute d'arbres. En revanche, aucune perturbation du trafic n'a été signalée à l'Aéroport Václav Havel à Prague.