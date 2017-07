Une touriste tchèque a été blessée dans une attaque au couteau pénétrée ce vendredi dans la station balnéaire de Hourghada, dans l'Est de l'Egypte, et qui a fait deux morts et quatre blessés. L’information a été confirmée par le ministère tchèque des Affaires étrangères qui se réfère aux autorités égyptiennes. Dans un premier temps, l’agence Reuters avait indiqué que deux resortissantes tchèques étaient victimes de l'attaque. La Tchèque, âgée de 36 ans, a été légèrement blessée à la jambe et a été transportée dans un hôpital local. Les motifs de l’assaillant qui a été arrêté par la police, ne sont pour l’instant pas connus.