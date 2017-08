Une série sud-coréenne en tournage à Karlovy Vary

Une équipe de la télévision publique sud-coréenne KBS a débuté le tournage d'une série à Karlovy Vary, à l'ouest de la Bohême. Cette série en dix-huit épisodes, intitulée Are You Human Too ?, met notamment en scène l'acteur et chanteur de 23 ans Seo Kang-joon, une véritable star au pays du Matin calme. Le tournage se déroule jusqu'au 6 septembre et prend notamment pour décor l'aéroport de la ville et la célèbre colonnade du moulin, déjà immortalisée dans le film Vrchní, prchni!. L'équipe coréenne est composée d'environ une centaine de membres.

Pour Jana Vildumetzová, la présidente de la région de Karlovy Vary, ce tournage est une opportunité pour ce territoire. "Le fait qu'ils aient précisément choisi notre ville thermale constitue une étape importante pour rendre visible la région et renforcer son attrait auprès des touristes", explique-t-elle. La production coréenne bénéficie d'ailleurs de l'aide du Bureau du film de la région de Karlovy Vary.