Une organisation patronale salue le travail du gouvernement

L'Union de l'industrie et des transports, à l'occasion de son congrès annuel ce lundi à Brno, a évalué plutôt positivement l'action du gouvernement dont le mandat s'achève dans les jours à venir. En présence du Premier ministre Bohuslav Sobotka, le président de cette organisation patronale, Jaroslav Hanák, a salué l'action gouvernementale en faveur de la recherche et de l'innovation, pour l'emploi dans les prisons et même en ce qui concerne la mise en place du registre centralisé des recettes des entreprises, qui permet de tracer le paiement de la TVA. Comme l'année dernière où il avait été plus critique, il a cependant évalué négativement la situation dans le domaine des infrastructures de transport et pour ce qui est de la bureaucratie.

D'après Jaroslav Hanák, la coalition gouvernementale formée des sociaux-démocrates, du mouvement ANO et des chrétiens-démocrates a eu la chance de bénéficier d'un contexte économique très favorable. Selon lui, elle aurait réussi à en tirer profit.

De son côté, Bohuslav Sobokta a évoqué l'Union européenne. Le social-démocrate a répété sa conviction selon laquelle la Tchéquie devait rester dans le groupe de pays au cœur de l'intégration européenne et adopter au plus vite l'euro.