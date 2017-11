Une nouvelle hausse du nombre de touristes au troisième trimestre

Près de sept millions de touristes ont passé au moins une nuit dans un établissement d’hébergement en République tchèque au cours du troisième trimestre de cette année. Il s’agit d’une augmentation de 5,9 % par rapport à la période juillet – septembre en 2016. Le nombre de nuitées a augmenté de 4,2 % pour un total de 19,9 millions de nuits. Les chiffres ont été communiqués par l’Office tchèque des statistiques (ČSÚ) ce mercredi.

Parmi la clientèle, 3,82 millions de Tchèques et 3,18 millions de visiteurs étrangers. Ce sont les touristes allemands qui ont été les plus nombreux à visiter le pays, suivis des Slovaques et des Polonais. Comme de tradition, Prague a été la ville la plus visitée. 2,24 millions de touristes ont visité la capitale tchèque lors des neuf premiers mois de l’année.