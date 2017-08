Une nouvelle exposition présente Franz Kafka comme un grand voyageur

Tout le monde connaît Franz Kafka comme un célèbre écrivain pragois de langue allemande et d’origine juive, auteur notamment des romans « Procès » et « Château ». Moins nombreux sont néanmoins ceux qui savent qu’il était aussi un grand voyageur, qu’il faisait de l’aviron ou qu’il était végétarien. Ce sont justement ces facettes moins connues de l’artiste que s’efforce de présenter une nouvelle exposition de photos permanente, inaugurée ce samedi à Siřim, près de la ville de Žatec, au nord de la Bohême. L’exposition, située dans l’ancienne ferme qui appartenait à la sœur de l’écrivain, Ottla, et dans laquelle Franz Kafka a passé, en 1917, il y a donc exactement cent ans, huit mois de sa vie, sera ouverte tous les week-ends.