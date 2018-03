Une manifestation s’est tenue à Prague contre la remise en cause de l’holocauste rom

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce samedi à Prague dans le parc de Klárov, à proximité du siège du gouvernement, pour protester contre le racisme et la négation de l’holocauste rom. Leurs slogans visaient majoritairement le vice-président de la Chambre des députés et leader du parti nationaliste Liberté et Démocratie directe (SPD), Tomio OKamura.

Selon les manifestants, Tomio Okamura, en qualité de raciste, n’a pas sa place au Parlement. Des slogans comme « Stop à Okamura », « Okamura, le cauchemar » ou encore « Okamura, va-t’en » ont été scandés. Récemment, Tomio OKamura a déclaré que le camp de concentration de Lety (Bohême du Nord), où plusieurs centaines de Roms notamment sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas clôturé et que ses détenus pouvaient se déplacer librement.

Les participants ont critiqué également le Premier ministre Andrej Babiš qui, lui aussi et comme d’autres politiques avant lui, a remis en cause la nature réelle du camp dans un passé récent.