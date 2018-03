Une manifestation en soutien à la Télévision tchèque organisée au même moment qu'un concert en l'honneur du président réélu

Ce mercredi soir, une manifestation doit se tenir sur la place Venceslas en soutien à la Télévision publique tchèque. Le mot d'ordre « Nous ne donnerons par la ČT à Zeman ! » vient en réponse au discours d'investiture du président réélu Miloš Zeman où ce dernier avait fortement critiqué les médias publics dans leur ensemble, et particulièrement les journalistes de la télé tchèque.

La manifestation doit se tenir en même temps qu'une fête organisée en l'honneur du chef de l'Etat reconduit dans ses fonctions pour un second quinquennat. Un concert donné notamment à l'attention des partisans de Miloš Zeman et où se produiront des stars de la pop locale, comme Helena Vondráčková, Daniel Hůlka, Václav Neckář et Michal David. Les déclarations du président tchèque contre les médias publics ont suscité la réprobation et ont d'ailleurs bénéficié d'un écho lors de la récente cérémonie des Lions tchèques, les Oscars locaux.