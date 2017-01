Infos Une grande partie de la Tchéquie étouffe sous le smog

20-01-2017 10:31 | Pierre Meignan

Dans la plupart des régions de République tchèque, l'Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ) a émis une alerte à la pollution. Le taux de particules fines dans l'air dépasse en maints endroits les seuils tolérés et seules les régions de Karlovy Vary, de Vysočina et de Bohême du Sud sont pour l'heure épargnées par le smog. Dans les alentours de Třinec, à l'extrême-est du pays, le dispositif limitant les activités industrielles a été enclenché et il pourrait s'étendre à d'autres territoires. Il est recommandé aux personnes malades ou âgées ainsi qu'aux enfants d'éviter les efforts en extérieur. Les automobilistes devraient également limiter leurs déplacements.

L'ambassadeur américain Andrew Shapiro quitte ses fonctions le jour de l'investiture de Donald Trump 20-01-2017 10:21 | Pierre Meignan Après deux ans et demi de services, l'ambassadeur américain à Prague Andrew Schapiro quitte ses fonctions ce vendredi, jour de l'investiture du nouveau président des Etats-Unis Donald Trump. Ce juriste de formation, qui a des racines tchèques du côté de sa mère, avait été nommé à ce poste par le chef d'Etat sortant, Barack Obama. C'est ce qui a motivé sa décision de remettre sa démission. Kelly Adams-Smith, jusqu'alors son adjointe, prend la tête de la représentation américaine en République tchèque en attendant qu'un nouvel ambassadeur soit nommé. Le séjour d'Andrew Schapiro à Prague a été marqué par des tensions répétées avec le chef de l'Etat Miloš Zeman, notamment au sujet de la politique de ce dernier à l'égard de la Russie.

Le ministère de l'Environnement s'inquiète pour l'avenir des parcs nationaux après un vote du Sénat 19-01-2017 19:40 | Pierre Meignan Le ministère de l'Environnement estime que les dispositions prises par les sénateurs mercredi sont si vastes et dévastatrices qu'elles pourraient conduire à la fin des parcs nationaux en République tchèque. La Chambre haute du Parlement a voté pour la suppression de la mesure selon laquelle il serait impossible de revoir l'organisation des parcs nationaux en zones pendant une période de quinze ans. Les sénateurs ont également souhaiter étendre les pouvoirs des municipalités situées dans les territoires des parcs, qui pourrait ainsi y développer des activités économiques. Pour Richard Brabec, les députés, qui se prononceront la semaine prochaine, devront choisir s'il doit exister ou non en République tchèque des parcs nationaux protégés par la loi. Le chef de l'Etat Miloš Zeman, adversaire déclaré des écologistes, a pour sa part applaudi des deux mains au vote des sénateurs.

Cinéma : record de fréquentation en 2016 19-01-2017 16:58 | Pierre Meignan Les cinémas tchèques ont accueilli environ 15,6 millions de spectateurs en 2016. Cela constitue un record depuis la naissance de la République tchèque en 1993 et une nette augmentation par rapport à l'année précédente qui avait enregistré 13 millions de spectateurs. 30% du public s'est déplacé pour des films tchèques. Il y a eu 79 nouveaux sur les écrans en 2016 ; c'est là aussi un chiffre record depuis l'année 1990. Genre très populaire en Tchéquie, c'est un conte qui arrive en tête du box office, "Anděl Páně 2", qui a attiré 913 767 personnes. Aleš Danielis, de la société de distribution CinemArt, estime que les bons résultats de l'année écoulée s'expliquent d'abord par le succès des films tchèques, une situation qui ne se répète pas forcément régulièrement.

La vague de froid se poursuit : jusqu'à -20 °C attendu dans la nuit de vendredi à samedi 19-01-2017 15:34 | Pierre Meignan La vague de froid se poursuit en République tchèque et les températures devraient atteindre entre -12 °C et -17 °C dans la nuit de vendredi à samedi. En certains endroits, le thermomètre pourrait baisser jusqu'à -20 °C. Les météorologues de l'Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ) émettent donc une mise en garde valable pour toute la République tchèque jusqu'à samedi matin. Ils recommandent aux enfants, aux personnes malades ou âgées d'éviter les déplacements à l'extérieur. La vague de froit peut également entraîner des difficultés dans l'industrie, l'énergie et dans les circuits d'approvisionnement. Les températures devraient rester très faibles au moins jusqu'à la moitié de la semaine prochaine.

Météo 19-01-2017 14:23 | Pierre Meignan "Glagla" font de nombreux Tchèques ce vendredi, jour de la fête des Ilona, alors que les températures maximales ne dépassent pas les -2 °C et qu'elles sont souvent bien inférieures. Malgré cela, le soleil domine la partie et les nuages sont rares, sauf à l'extrême est du pays.

Le sénat vote la loi anti-tabac sans modification 19-01-2017 14:19 | Pierre Meignan La Chambre haute du Parlement a voté ce jeudi sans aucune modification la loi dite anti-tabac. A partir du mois de mai prochain, elle doit interdire la cigarette dans les bars, restaurants et les espaces de détente des théâtres et des cinémas. Les sénateurs ont tout de même débattu de la nouvelle législation cinq heures durant. Finalement, 45 d'entre eux sur les 68 présents ont voté en faveur du texte qui doit maintenant être contresigné par le chef de l'Etat Miloš Zeman. La loi prévoie également l'interdiction des automates à cigarettes. Il sera aussi défendu de fumer sur les quais des gare et de vapoter dans les hôpitaux, les écoles et les centres commerciaux. Un sénateur chrétien-démocrate Václav Hampl proposait même qu'il soit interdit de fumer en voiture en présence d'un enfant, disposition qui n'a finalement pas été retenue.

Tennis - Open d'Australie : ça passe pour Plíšková et Strýcová 19-01-2017 14:03 | Pierre Meignan Actuelle cinquième meilleure joueuse mondiale, Karolína Plíšková n'a eu aucune difficulté à battre la jeune Russe Anna Blinkova (6-0, 6-2) pour se qualifier pour le troisième tour de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Cela passe aussi pour sa compatriote Barbora Strýcová, qui a dominé l'Allemande Andrea Petkovic (6-0, 7-5). En revanche, Lucie Šafářová n'a pas réussi à inquiéter Serena Williams (3-6, 4-6) et quitte la compétition. Chez les hommes, le vétéran Radek Štěpánek, 38 ans, a connu le même sort. Le Belge David Goffin, onzième joueur mondial, ne lui a laissé aucune chance (4-6, 0-6, 3-6).

Jusqu'à neuf millions de touristes étrangers ont visité la Tchéquie l'an passé 19-01-2017 13:43 | Pierre Meignan L'agence CzechTourism estime que huit à neuf millions de touristes étrangers ont visité la République tchèque au cours de l'année écoulée. L'estimation est basée sur les chiffres de l'hébergement en 2016. Monika Palatková, de l'agence CzechTourism, estime que cela constitue une croissance d'au moins 7% par rapport à 2015. A l'occasion d'un salon du tourisme organisé à Brno en Moravie, elle a également expliqué que, d'après elle, la perception de la République tchèque comme un "pays sûr" contribuait à attirer les touristes étrangers. Les chiffres exacts du tourisme en 2016 ne sont pas encore connus mais l'agence s'attend également à une augmentation du volume d'argent dépensé par les touristes étrangers en Tchéquie. "Je ne veux pas être trop optimiste, mais si rien ne change dans les domaines de la sécurité et de l'économie, la tendance devrait se poursuivre cette année", a ajouté Monika Palatková.