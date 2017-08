La Galerie nationale de Prague a plusieurs expositions d'envergure dans les cartons, ainsi que l'a indiqué ce lundi son directeur, Jiří Fajt. En 2019, la plus importante institution muséale de République tchèque veut mettre à l'honneur l'oeuvre du peintre et sculpteur suisse Alberto Giacometti (1901-1966). Actuellement montrée à la Tate Modern de Londres, l'exposition devrait l'être à Prague l'an prochain au Palais Kinský. C'est d'une autre collaboration londonienne que devrait voir le jour une exposition consacrée à Henri Matisse (1869-1954) et prévue pour 2020. La Galerie nationale travaille avec la Royal Academy of Arts pour que ce projet dédié au célèbre peintre français voie le jour. Mais Jiří Fajt dit vouloir aussi exposer des artistes plus contemporains, tels le sculpteur britannique Anish Kapoor, ainsi que des personnalités tchèques, par exemple avec une rétrospective consacrée au peintre Mikuláš Medek.