Une exposition rappelant le rôle de Masaryk dans la fondation de l’Etat d’Israël est présentée à la Knesset

Une exposition intitulée « Masaryk et la Terre sainte » a été inaugurée à Jérusalem dans les murs de la Knesset ce mardi. Cette exposition sert à marquer le centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie et le 70e anniversaire de celle d’Israël. Elle rappelle aussi la contribuition du premier président tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk, et de son fils Jan, dans la création de l’Etat hébreu.

L’exposition est organisée par le Centre tchèque à Tel-Aviv en coopération avec les ambassades tchèque et slovaque et le Parlement israélien. Sur quinze panneaux, elle présente par exemple la visite de Masaryk en 1927 dans ce qui était alors la Palestine sous mandat britannique, la première officielle d’un chef d’Etat. L’exposition restera ouverte jusqu’au 31 décembre prochain. Elle sera ensuite probablement présentée dans d’autres villes israéliennes.