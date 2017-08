Une exposition de photos présentant Olga Havlová, la première épouse de l’ancien président Václav Havel, débute ce mercredi dans la salle d’Atrium à Prague. Trois semaines durant, le public pragois pourra découvrir 33 clichés qui relatent notamment les activités de l’ancienne Première dame dans le domaine social, notamment son travail pour l’ONG caritative le Comité de bonne volonté et ses rencontres avec des personnes handicapées, mais aussi avec des personnalités célèbres, dont Alain Delon ou Lady Diana. L’exposition sera inaugurée par un concert du groupe Plastic People of the Universe.