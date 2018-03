Une délégation d’entrepreneurs tchèques en Inde

Une délégation de 22 entrepreneurs tchèques se rend en Inde pour discuter de nouvelles commandes et de nouveaux investissements avec des représentants d’entreprises locales. Cette délégation accompagne le ministre de l’Industrie Tomáš Hüner (ANO) qui doit participer à un Forum commercial à New Delhi. La délégation est composée d’entreprises spécialisées par exemple dans la production d’ascenseurs de chantier et de meubles en métal, dans le développement d’applications mobiles, dans l’industrie automobile et autres.

La République tchèque exporte en Inde notamment des moteurs de voitures, des véhicules de transport de marchandises, des robots industriels, ou des machines textiles.