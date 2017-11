Une délégation d’entrepreneurs record pour accompagner Miloš Zeman en Russie

Lors de son voyage en Russie, prévue du 21 au 24 novembre prochain, le président de la République, Miloš Zeman, sera accompagné d’une délégation composée de représentants de plus de 120 entreprises tchèques. Il s’agira ainsi de la plus importante délégation économique tchèque depuis 25 ans, a annoncé la porte-parole de l’Union de l’industrie et des transports, Eva Veličková.

En Russie, Miloš Zeman visitera les villes de Moscou, de Sotchi et, très probablement, d’Iekaterinbourg. A Moscou, le chef de l’Etat participera à l’inauguration d’un grand forum économique.