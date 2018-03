Une copie de la Bible du Diable est exposée à Hradec Králové

Une copie grandeur nature de la célèbre Bible du Diable (Codex Gigas en latin) est exposée depuis ce mardi à l’Université de Hradec Králové (Bohême de l’Est) dans la Galerie T. Elle le restera jusqu’au 24 mars prochain. Le livre, qui dans sa forme est une copie conforme de l’original – la seule existante au monde - a été prêté par son réalisateur, Jiří Fogl.

Ouvrage exceptionnel, la Bible du Diable a été rédigée en l'espace de vingt-sept ans au tournant des XIIe et XIIIe siècles dans le monastère des bénédictins de Podazlice, en Bohême. Le manuscrit, un des plus grands au monde et qui doit son titre à une illustration du diable qu'il contient, a été volé par les soldats suédois lors de la Guerre de Trente ans. En septembre 2007, il avait été exposé pour la première fois dans son pays d’origine, soit plus de 350 ans après son vol. Son exposition était d'autant plus exceptionnelle que le livre n'avait alors quitté que deux fois la Bibliothèque royale de Stockholm depuis le XVIIe siècle.