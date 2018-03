Une cérémonie des Lions tchèques très politique

Avant le début de la cérémonie de remise des prix du cinéma les Lions tchèques, retransmise en direct par la Télévision publique tchèque (ČT), le réalisateur oscarisé Jan Svěrák a lancé une pétition en faveur de l’indépendance de la ČT.

Il a réagi au discours d’investiture du président Miloš Zeman prononcé jeudi dernier et dans lequel le chef de l’Etat a critiqué avec véhémence certains journalistes, dont ceux de la Télévision tchèque. Plusieurs autres cinéastes récompensés, dont la documentariste Olga Sommerová, ont défendu l’indépendance des médias publics et la liberté d’expression. « Mettre en cause le rôle de la Télévision tchèque, c’est mettre en cause les principes de la démocratie », a déclaré, après la cérémonie, le réalisateur Bohdan Sláma, auteur du meilleur film tchèque de l’année écoulée.

Le meurtre du journaliste d’investigation slovaque Ján Kuciak et de sa compagne a également été évoqué lors de la cérémonie.

Vendredi prochain, un rassemblement pour la liberté des médias devrait avoir lieu sur la place Venceslas, au centre de Prague.