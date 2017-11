Une centaine de jeunes Tchèques décorés par le fils de la reine Elisabeth II

Fils cadet de la reine Elisabeth II du Royaume-Uni, le prince Edward, comte de Wessex, a remis, ce mardi au Sénat tchèque, le Prix international du Duc d’Edimbourg à une centaine d’étudiants tchèques. Ce prestigieux programme éducatif vise à encourager les jeunes âgés de 14 à 24 ans à développer leur caractère par le biais d’un projet de leur choix dans quatre domaines : le sport, le développement d’habiletés, le bénévolat ou le voyage d’aventure.

Fondé en 1956 par le prince Philippe, duc d’Édimbourg et mari de la reine Elisabeth II, le Prix du Duc d’Édimbourg a vu le jour en République tchèque en 1994 et est aujourd’hui présent dans plus de 140 pays.

La République tchèque accueille cette année aussi une rencontre d’anciens participants du monde entier.