Une baignade hivernale dans la Vltava

Une quarantaine de personnes, plus précisément trente hommes et sept femmes, ont participé à la baignade hivernale des Rois mages dans la Vltava. La baignade s’est déroulée près du pont Charles sous un temps doux et ensoleillé : la température ambiante était de 8°C, tandis que celle de l’eau s’élevait à 4°C.

Les baignades hivernales ont une longue tradition en République tchèque : depuis plus de 70 ans, Prague organise une course de nage de Noël. Intitulée le Mémorial Alfred Nikodém, elle attire chaque année plusieurs centaines de participants.