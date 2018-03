Un timbre unique vendu à 7,8 millions de couronnes

Le timbre tchécoslovaque le plus précieux datant de 1919 a été vendu aux enchères ce dimanche à la Maison municipale de Prague. La vente a été organisée par la société Burda Auction et le timbre qui provient de la collection du philateliste Ludvík Pytlíček de Semily (Bohême de l’Est) a été cédé pour 7,8 millions de couronnes (plus de 306 000 euros).

Emis en 1919 et portant l’inscription La poste tchécoslovaque, ce timbre vert avait jadis la valeur de quatre couronnes. Ludvík Pytlíček a acheté son unique exemplaire restant en 1996 pour 2,6 millions de couronnes (102 000 euros). Son propriétaire l’avait acquis en 1989 dans le cadre des restitutions des biens confisqués par le régime communiste.