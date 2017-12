Un tiers des ponts de la région de Bohême centrale sont en mauvais état

Près d'un tiers des ponts que compte la Bohême centrale sont en mauvaise état. C'est la présidente de la région, Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), qui l'a annoncé ce mercredi aux journalistes, dix jours après la chute d'une passerelle à Prague qui a blessé quatre personnes, dont deux sérieusement. Il y a au total 1 844 ponts dans la région de Bohême centrale et onze d'entre eux seraient même dans un état alarmant. En fonction de leur état, ces structures sont classées dans sept catégories et contrôlées une à deux fois par an.

En 2017, la région a lancé les travaux de rénovation de 34 ponts pour un montant total de 400 millions de couronnes, environ 16 millions d'euros. De l'argent qui provient du budget de la région consacré à l'entretien des routes et du Fonds public des infrastructures de transport (SFDI).