Un rapport du ministère de l’Intérieur estime que le parti SPD est plus dangereux que les extrémistes de droite

Le parti parlementaire SPD (Liberté e démocratie directe) de Tomio Okamura s’exprime de la même façon que les partis d’extrême-droite et partage de nombreuses vues communes, selon un rapport sur l’extrémisme du ministère tchèque de l’Intérieur. Dans certains cas, les représentants du parti SPD sont encore plus radicaux dans leurs propos, estime ce même rapport qui n’a pas été officiellement publié et approuvé par le ministère, mais auquel le site Aktualne.cz a pu avoir accès.

Les représentants du parti SPD ont estimé que cette fuite du rapport était un scandale et qu’il s’agissait là d’une manière de discréditer le parti. Le SPD a remporté 22 sièges à la chambre des députés aux dernières élections, devenant ainsi le troisième parti le plus important au Parlement. Le SPD a fait campagne sur des thématiques anti-migrants et anti-européennes.