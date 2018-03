Un quart des ponts en Tchéquie sont en mauvais état

Plus de 20 % des ponts situés sur les routes tchèques de seconde et troisième classes sont en mauvais état, selon des données rendues publiques ce mercredi par la Chambre tchèque des ingénieurs en construction (CKAIT). Près de 3 000 ponts sur les 12 579 existants sont défectueux, et plus d’une centaine sont dans un état catastrophique.

Parmi les raisons évoquées pour expliquer cette situation, la pression pour faire baisser les coûts de construction et le manque d’entretien de la part des propriétaires. Seuls 1 470 ponts, soit moins de 12 %, étaient en parfait état l’an dernier. Cet état des lieux intervient alors qu’une passerelle située dans le quartier de Troja à Prague s’était effondrée début décembre 2017, et qu’au début de l’année le pont de Libeň, dans la capitale tchèque, a été fermé à la circulation pendant plus d’un mois en raison de son état.