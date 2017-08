16 686 sociétés commerciales ont été créées en République tchèque au premier semestre de cette année. Dans le même temps, 5 592 ont mis la clef sous la porte. Cela représente des chiffres records pour le pays depuis sa création en 1993, d'après le rapport présenté mercredi par la firme CRIF (Czech Credit Bureau). "Ces chiffres particulièrement élevés sont le résultat de l'intense activité dans le domaine des créations et des destructions d'entreprises qui a commencé au dernier trimestre de l'année dernière et qui s'est poursuivie jusqu'au mois de mai", a commenté Věra Kameníčková, analyste au sein de cette entreprise. D'après elle, si l'on en croit les données du mois de juin, l'activité observée pourrait se maintenir dans la période à venir, avec toutefois un possible ralentissement. Pas loin de la moitié de ces nouvelles entreprises ont été fondées à Prague.