Un plan d’action contre la pénurie de médecins

Pour faire face à la pénurie de médecins et du personnel infirmier, les ministères de la Santé et de l’Education préparent un plan d’action étalé sur dix ans et dont l’objectif principal sera d’augmenter le nombre d’étudiants admis par les facultés de médecine. Le ministre de la Santé Adam Vojtech (ANO) a précisé qu’il menait des négociations sur le sujet avec les représentants des facultés et des universités. Le projet d’augmentation du budget des facultés de médecine devrait être élaboré d’ici fin mars.

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, les facultés de médecine en République tchèque comptaient un peu plus de 21 000 étudiants, dont 7 200 étrangers, selon les statistiques du ministère de l’Education. Environ 3 400 étudiants étrangers ont payé pour leurs études. Quelque 2 500 personnes, parmi lesquels 1 100 médecins, ont obtenus leurs diplômes en 2017.