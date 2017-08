Des scientifiques de l'Université pharmaceutique et vétérinaire de Brno ont confirmé en laboratoire l'existence en République tchèque d'un nouveau type de virus de la peste affectant les lapins. Des éleveurs ont fait état d'animaux morts au mois de juillet en différents endroits de Bohême et de Vysočina. L'an passé, les scientifiques avaient identifié pour la première fois dans le pays le virus RHDV1a, qui touche la population lapine. Sa variante cette année est connue sous le nom RHDV2. Actuellement, les deux formes du virus sont actives en Tchéquie. Un vaccin pour la forme évoluée du virus est actuellement en phase de développement. Le virus RHDV1a affecte l'animal infecté de 12 à 96 heures ; il est mortel dans 90% des cas. Sa forme évoluée cause une maladie plus longue mais sa létalité est moindre.