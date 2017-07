Un nouveau site internet lancé par le ministère de la Défense rend hommage aux soldats tchèques tombés depuis le début des années 1990 dans les différentes missions étrangères. L’objectif de ce mémorial virtuel est de présenter ces soldats et leur destin au public. « Il est nécessaire de rendre hommage aux soldats qui sont morts au service de la patrie. Ils ont fait le sacrifice suprême pour que nous autres puissions vivre librement », a indiqué le ministre de la Défense, Martin Stropnický. Pour l’instant, le site intitulé « In memoriam » comporte les biographies et des photos de 37 soldats.