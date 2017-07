Un nouveau musée dédié à Jan Werich s’ouvre au public ce vendredi soir dans la villa du célèbre comédien tchèque sur la presqu’île de Kampa à Prague. Le musée proposera de découvrir différents objets personnels jadis appartenant à l’artiste, ainsi que des costumes et des décors de certains des plus célèbres films de Jan Werich. La nouvelle a été annoncée par des membres de la fondation Jan et Meda Mládek qui a initié le projet. Prochainement, plusieurs autres expositions consacrées à cette figure emblématique du cinéma tchèque verront le jour. Acteur, auteur dramatique et écrivain, Jan Werich a commencé sa carrière dans les années 1920, en fondant avec le metteur en scène Jiří Voskovec le Théâtre libéré (Osvobozené divadlo). Il s’est rendu célèbre notamment grâce à ses nombreux films, dont notamment « Le Boulanger de l’empereur » et « L’Empereur du boulanger » qui retracent la légende du Golem de Prague.