Le Bureau national pour la sécurité cybernétique et d'information (NÚKIB), détaché de l’Office national de sécurité (NBÚ) par une nouvelle loi, a été officiellement inauguré ce mardi à Brno. Il compte actuellement 118 employés et ses effectifs devraient à l'avenir être portés à 400. Le NÚKIB aura pour tâche de faire de la prévention et de fournir une aide dans le cas d'une attaque cybernétique. L'inauguration du centre intervient dans un contexte où ces attaques se multiplient. L'équipe gouvernementale GovCERT en identifie une centaine chaque mois susceptibles de porter atteinte à des entités stratégiques de l'Etat tchèque, ainsi qu'à des acteurs du monde économique ou à des particuliers.