Un mois de cinéma tchèque à Strasbourg

Un festival consacré au cinéma tchèque a débuté ce vendredi à Strasbourg et se poursuit un mois durant jusqu'au 11 novembre. L'événement, qui se tient au cinéma Odyssée au cœur de la métropole alsacienne, prend place dans le cadre de la manifestation "Rencontrez la culture tchèque" organisé cette année en lien avec la présidence tchèque du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. La programmation du festival repose sur une bonne dizaine de long-métrages, dont de nombreux classiques du cinéma tchèque, comme Au feu les pompiers de Miloš Forman, ainsi des films plus récents, à l'image de Ice mother (Bába z ledu) du réalisateur Bohdan Sláma. Ce mois du cinéma tchèque met aussi à l'honneur des films d'animation, avec une sélection de courts et moyens métrages signés du maître Karel Zeman.

L'événement est organisé en collaboration avec le Festival Czech-In et l’association Kino Visegrad, laquelle promeut la visibilité des cinémas d'Europe centrale en France.