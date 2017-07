Un jeune pilote est décédé ce samedi lors du Grand Prix de République tchèque comptant pour le championnat d’Europe de motocross 85cc à Loket, en Bohême de l’Ouest. Le Moldave Igor Cuharciuc, âgé de treize ans, a chuté lourdement et est mort des suites de ses blessures, malgré l’intervention immédiate de l’équipe médicale. D’après les organisateurs de la course, le Club Auto de République tchèque, toutes les normes de sécurité avaient été respectées. Par respect pour Igor et pour sa famille, la finale de dimanche a été annulée.