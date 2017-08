Une trentaine de militants de gauche tchèques ont pris part aux manifestations de protestation organisées à l’occasion du sommet du G20 à Hambourg (Allemagne) en juillet dernier. Certains d’entre eux ont été arrêtés et accusés de violence contre les forces de l’ordre allemandes. Le ministère de l’Intérieur l’a annoncé ce jeudi dans son rapport sur l’extrémisme pour le deuxième trimestre de cette année. D’après le document, les extrémistes ont organisé entre avril et juin 145 rassemblements en République tchèque, soit 54 de plus par rapport à la même période de l’année dernière. 37 d’entre eux se sont tenus suite à des initiatives d’extrémistes de droite, d’autre 108 ont été organisés par des activistes de gauche.