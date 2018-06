Un grand rassemblement des sokols pour célébrer le centenaire de la Tchécoslovaquie

Le XVIe rassemblement du Sokol aura lieu du 1er au 6 juillet prochains à Prague, en présence de 15 000 membres de ce mouvement sportif, culturel et patriotique fondé en 1862 par Miroslav Tyrš. Les participants à ce grand spectacle de gymnastique seront plus nombreux que lors du dernier rassemblement qui s’est déroulé dans la capitale tchèque il y a six ans de cela. L’information a été communiquée par la dirigeante de l’Union tchèque des sokols, Hana Moučková.

Réunis à Prague, les sokols de République tchèque, des Etats-Unis, de Suisse, du Canada, du Brésil, d’Australie et d’autres pays encore célèbreront à cette occasion le 100e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie. Outre le grand spectacle de gymnastique, d’autres manifestations sportives et culturelles se tiendront au stade pragois Eden. En République tchèque, le Sokol compte environ 160 000 membres, notamment d’enfants et de jeunes de moins de 26 ans.