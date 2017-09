Un film tchèque reçoit l’Oscar des étudiants

La réalisatrice tchèque Marie Dvořáková a été primée aux Oscars des étudiants 2017 pour son court-métrage intitulé « Kdo je kdo v mykologii » (Qui est qui en mycologie) qui raconte un épisode de la vie d’un jeune musicien. L’Académie des Oscars a récompensé au total dix-sept films étudiants répartis en sept catégories.

Diplômée de la FAMU de Prague, Marie Dvořáková avait déjà réalisé plusieurs courts-métrages et films documentaires. « Qui est qui en mycologie » est son film de fin d’études réalisé à la Tisch School of the Arts de New York, en coproduction avec les Etats-Unis.

La République tchèque avait jusqu’à présent l’unique lauréat de l’Oscar des étudiants : le réalisateur Jan Svěrák récompensé en 1989 pour film « Ropáci ».