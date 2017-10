Un documentaire montant les coulisses de la campagne d’Emmanuel Macron clôturera le festival de Jihlava

C’est avec un film français que s’achèvera, le 29 octobre prochain, la 21e édition du Festival international du film documentaire de Jihlava. Réalisé par Yann L’Hénoret, « Emmanuel Macron : les coulisses d’une victoire » sera présenté en première mondiale L’information a été communiquée par le directeur du festival ce jeudi.

Durant deux cents jours, des caméras ont suivi le candidat Macron dans les coulisses de sa campagne et dans son ascension depuis l'annonce de sa candidature jusqu'à son élection en mai dernier. Ce documentaire permet ainsi de vivre de l'intérieur la campagne d'Emmanuel Macron.

Festival très prisé des professionnels, avec cette année la présence de plus d’un millier d’entre eux, comme du public, le 21e Ji.hlava se tiendra du 24 au 29 octobre. 342 films sont prévus au programme. Pour plus d’une centaine d’entre eux, il s’agira d’une première mondiale, internationale ou européenne. Ji-hlava est le plus important festival consacré au film documentaire en Europe centrale et de l’Est.